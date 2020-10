Vittoria, ciclismo. Multicar si tiene attiva e si organizza

Stanno proseguendo, senza un istante di tregua, gli allenamenti dell’Asd Multicar Amarù nel ritiro di Vittoria per preparare al meglio la nuova stagione 2021. E, allo stesso tempo, il sodalizio ipparino si sta adoperando per fare diventare sempre più importante il ventaglio degli sponsor a sostegno così come i componenti dell’organico. Si punta a formare un gruppo che possa essere ancora più competitivo del 2020 e che riesca centrare traguardi di livello superiore. Ecco perché il presidente Carmelo Cilia e i suoi più stretti collaboratori, compreso lo staff tecnico, non stanno lasciando nulla al caso. Si punta a migliorare, sempre di più, e a garantire risposte sportive all’altezza della situazione. Tra gli ultimi arrivi, quelli di Elia Basile, nella categoria Allievi, ma anche di Ivan Kalmikov, campione ucraino su strada e pista, che difenderà i colori gialloblù nella categoria juniores. Quindi, tra gli altri, Flavio Madonia, per la categoria Allievi, Enrico Nativo nella G3 e Leonardo Carbonaro nella G4. “Siamo molto contenti per come i nostri ragazzi stanno interpretando questa fase di allenamento – chiarisce il presidente Cilia – c’è molta attenzione da parte di tutti. E mi pare che si voglia davvero puntare a crescere. Stiamo facendo in modo che ogni particolare possa essere curato, come se fosse una società professionistica. E devo dire che questo aspetto responsabilizza molto i nostri giovani. Un grosso ringraziamento anche e soprattutto al patron Riccardo Amarù che ci sostiene come sempre per fare sì che il nostro percorso possa proseguire al meglio anche nel prossimo futuro”.