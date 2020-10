Sanificazione scuole dell’obbligo a Modica. Stilato calendario

Nell’ambito delle misure assunte per fronteggiare l’evolversi della pandemia anticovid l’amministrazione comunale sulla scorta del DPCM del 7 ottobre 2020 ha inteso porre in essere un calendario di interventi al fine di sanificare tutti gli istituti scolastici dell’obbligo della città.

Si ricorda in particolare che gli Istituti comprensivi Carlo Amore, Giacomo Albo, Giovanni XXIII, Raffaele Poidomani ed il Circo didattico Piano Gesù rimarranno chiusi: il 30 ottobre e il 7 dicembre c.a. e poi ancora il 15 febbraio, il 12 marzo e il 30 aprile del 2021.

Le operazioni di sanificazione comportano l’impossibilità di utilizzare le strutture per il giorno successivo e per questo motivo sono state fissate in giorni prefestivi.

