Polizia Locale Vittoria, Sequestrate 535 mascherine al mercato

La squadra annonaria della Polizia Locale di Vittoria ha effettuato controlli nell’area dove si svolge il consueto mercatino settimanale del lunedì, a Scoglitti. Gli agenti hanno verificato le licenze amministrative di tutte le ditte presenti e, al termine dei controlli, hanno sanzionato sei ambulanti per avere occupato il suolo pubblico senza essere in possesso di alcuna autorizzazione e/o concessione. Nel corso del servizio, è stata sanzionata una ditta che operava abusivamente e vendeva mascherine chirurgiche prive del marchio CEE e della necessaria autorizzazione sanitaria. Per questo motivo il titolare è stato multato e le mascherine sequestrate (complessivi 535 pezzi). Analoghe operazioni saranno ripetute costantemente a tutela delle ditte che esercitano correttamente il loro lavoro e a difesa dei diritti dei cittadini consumatori.

Salva