La situazione sanitaria Ragusana al collasso

Drammatici nelle ultime ore i dati di contagiati da coronavirus che non riescono più ad essere ricoverati in strutture apposite in provincia di Ragusa, con malati parcheggiati nei pronto soccorso.

“Nonostante da inizio settembre chiediamo a gran voce il potenziamento dei reparti Covid e delle rianimazioni, nulla o quasi è stato fatto – denuncia il sindaco di Scicli, Enzo Giannone – Si ordina di chiudere le scuole superiori. Si impongono sacrifici a interi settori della nostra economia.

Ma quando si deve potenziare la sanità e fornire assistenza ai malati, non arriva nulla.

Non è più il momento di perdere tempo. Pretendiamo una risposta immediata, nelle prossime ore”.

Salva