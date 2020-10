In Sicilia 860 casi e 10 morti: più di 100 pazienti in intensiva

Sono 860 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. C’è stato un incremento rispetto a lunedì ma con oltre 2400 tamponi in più (7400 nelle ultime 24 ore). Dieci le vittime, per un totale di 449 dall’inizio della pandemia. Preoccupano i ricoveri, con 50 in più in regime ordinario (727 adesso) e 5 in più in terapia intensiva (103 in totale).

Sono 21.994 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, rispetto ai 17.012 casi fatti registrate nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 174.398 tamponi, contro i 124.686 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino sull’emergenza Coronavirus del Ministero per la Salute. E’, invece, salito a quota 37.700 il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con 221 morti registrati nelle ultime 24 ore.

