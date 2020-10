Serata all’insegna della bellezza per la Provolley Team Modica

Una serata all’insegna della bellezza sportiva in tutte le sue sfaccettature, seppure nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid, come rimarcato orgogliosamente dalle autorità presenti.

Una serata sobria, eppure una serata di festa. Negli intenti, negli sguardi e nelle parole dei protagonisti della kermesse che mercoledì 21 ottobre, nell’elegante cornice dell’Auditorium Pietro Floridia di Modica, ha visto susseguirsi sul palco le personalità di spicco dell’EGEA PVT Modica e dell’entourage che supporta la società di pallavolo femminile più longeva della città.

La PVT è la storia della pallavolo femminile, come testimoniano gli ospiti che si susseguono sul palco, per raccontare espedienti ed emozioni condivise con atlete, tecnici, dirigenti e sponsor.

Ad aprire l’evento le note di Imagine di John Lennon, eseguite in acustico da un duo che scandisce la serata accompagnando gli ospiti in momenti di poesia pura, grazie alla voce incantevole della giovane Rebecca Lauretta.

L’incipit, come sottolinea il conduttore della manifestazione Peppe Ragona, la dice lunga sulla caratteristica essenziale dei componenti della società modicana: “sognatori” li battezza.

Tali sono.

Sognatori e visionari, come rimarca il presidente esecutivo Bartolo Ferro; sognatori e orgogliosi combattenti, come li definisce e si definisce il direttore generale Vincenzo Garofalo.

E’ stata una serata all’insegna della femminilità: per la presenza di 12 atlete giovani e bellissime, provenienti da tutta la penisola; per lo squisito e azzeccato intervento dell’Assessore Maria Monisteri, che spende parole di vicinanza e orgoglio nei confronti di una realtà sportiva solida e duratura, di cui andare fieri; e per le parole di Lucia Leontini, rappresentate per la serata del partner commerciale che dà il nome alla PVT Modica, EGEA Energie dal territorio, che in un intervento sentito ed emozionato, sottolinea un binomio indissolubile, che è donna e vitalità, che è energia al femminile.

Molti i momenti di emozione durante la serata: dall’inaspettata premiazione a sorpresa di Simone Cicero, che riceve dalle mani di Salvatore Cannata, storico amico della società biancorossa e zio dello stesso Simone, una targa a simbolo di gratitudine per il suo impegno nel venticinquesimo anniversario a fianco della PVT; ai messaggi dei supporter giunti durante la diretta della kermesse su facebook (per la quale ringraziamo sentitamente Video Regione), agli applausi e ai sorrisi che nemmeno le mascherine hanno potuto nascondere.

Un ringraziamento va a tutti i presenti, da Giovanni Giurdanella presidente del comitato territoriale FIPAV Monti Iblei, all’Avis che da tempo ormai è partner biancorosso nella solidarietà e agli amici e colleghi dell’Ardens Comiso, Green Volley Modica e Dike pallavolo Modica.

Un sentito grazie va anche al Sindaco Ignazio Abbate, che nonostante i mille impegni, soprattutto in un momento storico difficile come il presente, non rinuncia mai a mostrare la sua vicinanza alle realtà locali (sportive e non solo).

Grazie di cuore ai tifosi presenti, grazie ai tifosi in diretta streaming da Trieste a Modica, passando per la Toscana, il Lazio e la Campania.

Grazie soprattutto agli sponsor storici, che nonostante le difficoltà dello scorso anno che ha visto un campionato stroncato in piena corsa salvezza, hanno deciso di sostenere ancora il sogno di portare la pallavolo modicana in giro per i palazzetti di mezza Italia, a testa alta.

Grazie ad Egea per i grandi obiettivi condivisi.

E grazie ai nuovi sostenitori (Spot a nome di tutti) che con sacrificio investono nello sport, perchè credono che lo sport sia bellezza.

Perchè la bellezza ci salverà.

Salva