Modica, Ivana Castello contesta deliberazione dell’assise civica

Interrogazione della consigliera comunale Ivana Castello su una deliberazione della civica assise di Modica approvata a maggioranza. “Si tratta dell’imposizione – spiega l’esponente di opposizione – di un balzello gravato sui meccanici, i carrozzieri e gli elettràuto, assolutamente ingiustificato. Costoro, infatti, producono dei rifiuti speciali che sono obbligati, per legge, a smaltire a proprie spese. Il Comune pur non rendendo alcun servizio, ne chiede un parziale pagamento, non si capisce bene per cosa. Per altro la legge in questo senso è chiara: i meccanici, i carrozzieri e gli elettrauto, sono tenuti a pagare il Comune solo nel caso in cui esso (il Comune) si assume l’onere dello smaltimento dei rifiuti prodotti”.

Ivana, Tari (rifiuti speciali) 2020

