Confermata trasferta del Marina di Ragusa calcio col Rotonda

Si giocherà regolarmente la partita tra Rotonda e Marina di Ragusa, salvo restrizioni dell’ultimo momento in Basilicata a causa dell’emergenza sanitaria. Gara importante per la compagine del presidente Postorino chiamata all’impresa dopo le prime quattro giornate che non hanno prodotto nulla in classifica. Si tratta di una trasferta lunghissima in termini di chilometri, tanto che la squadra subito dopo la rifinitura partirà per Rotonda.

“Abbiamo trascorso un’ottima settimana – afferma Mister Salvatore Utro -, come sempre al massimo della concentrazione ed intensità. Una settimana tosta e ricca di confronti. Avremo la possibilità di poter contare sui due nuovi arrivi, Antonio La Gamba (difensore) che si sta riprendendo da un lieve infortunio e Simone Caruso. Quest’ultimo è un giocatore di grande qualità e che sta riprendendo pian piano la sua forma migliore. Si sono ottimamente integrati col gruppo e saranno a disposizione della squadra.”

“Vorrei analizzare queste prime quattro partite: siamo una squadra molto giovane e dobbiamo avere la pazienza di dare a questi ragazzi la possibilità di raggiungere il giusto equilibrio. Stiamo crescendo e ho la massima disponibilità dei ragazzi. Abbiamo sempre giocato con tutti a viso aperto senza remore. Abbiamo concesso sempre poche occasioni e siamo stati anche sfortuna in certi frangenti. Dobbiamo approfittare dei ‘momenti’ a nostro favore in maniera diversa. Quello che conta oggi che in campo la squadra è sempre presente e dentro la gara. Dobbiamo fare punti e non dovrà mai mancare l’attenzione massima. Stiamo lavorando e spero che arriveranno i risultati che fanno bene al morale.”

