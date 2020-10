Confronto. Sindaco di Modica sconfessato dall’amministrazione

Succede a Modica. Sulle misure varate per contrastare la diffusione del covid, l’amministrazione comunale sconfessa il sindaco. Dopo che, il primo cittadino, nei giorni scorsi, ha pubblicamente ed ufficialmente annunciato di avere disposto, fra le altre misure anticovid, la sospensione di tutte le iniziative culturali aventi per oggetto la presentazione di libri, dalla stampa si apprende che per sabato 24 ottobre è in programma a Modica, in piazza Matteotti, presso l’auditorium Pietro Floridia, un evento per presentare il libro “Volevamo conquistare il cielo”. Una scelta sicuramente provocatoria che oltre a scontrarsi clamorosamente con la direttiva sindacale, assume un aspetto paradossale se è vero, come è purtroppo vero, che il tutto avviene con la sponsorizzazione del Comune.

Confronto non ci sta. L’associazione, che a seguito della decisione del sindaco, ha annullato l’iniziativa promossa insieme a Caffè Letterario Salvatore Quasimodo, per la presentazione del libro del giornalista e scrittore Michele Giardina “Italia devastata da un forte vento di scirocco”, già in calendario per sabato 31 ottobre presso i locali del Giardino della Contea (scelti perché tali da consentire le distanze richieste per scongiurare ogni forma di assembramento) non può accettare un così contraddittorio e lesivo comportamento di coloro che amministrano la città di Modica.

Il problema va ben oltre la presentazione di un libro. Quanto sopra oltre ad evidenziare la grave leggerezza con cui si agisce, finisce per minare la credibilità dei provvedimenti adottati in un periodo di grande confusione e di non indifferente preoccupazione per il continuo diffondersi del coronavirus. Un periodo in cui si impone a tutti, e a maggior ragione a chi ricopre posti di responsabilità, il rispetto delle regole e la linearità nei comportamenti.

L’associazione Confronto confida nel pronto intervento della Prefettura e nell’azione di vigilanza delle Forze dell’Ordine che proprio a Modica hanno già messo in atto la loro determinazione, bloccando iniziative ritenute contrastanti con le direttive in vigore.

