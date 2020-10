Un’ordinanza a compendio delle ordinanza precedenti in merito al bivacco, consumo di bevande alcoliche in strada e abbandono di rifiuti solidi urbani

“Si tratta di un’unica delibera – afferma il Sindaco di Santa Croce Giovanni Barone – che in questo memento di particolare attenzione per la prevenzione del Covid, ritengo sia necessaria. Le forze dell’ordine, in particolare la polizia locale seguiranno attivamente questa ordinanza. Chiedo anche alla Prefettura una maggiore presenza delle altre forze dell’ordine durante le ore notturne.”

“Saranno interessate dall’ordinanza tutte le zone critiche di Santa Croce e frazioni in cui avvengono questi fenomeni. Intanto la Polizia Locale sarà dotata di un’altra autovettura. Qualche mese fa abbiamo acquistato un SUV, a giorni acquisteremo una berlina di media cilindrata.”

“Si tratta di una ‘stretta’ per evitare assembramenti e raggruppamenti soprattutto ai soggetti di origine magrebina, ma anche di altre etnie, italiani compresi. Sarà vietato il bivacco dalle ore 17.00 alle 5.00 del giorno successivo.”

“Inoltre, una particolare attenzione sarà rivolta all’uso corretto della mascherina. Purtroppo noto con rammarico che spesso la mascherina viene indossata in modo scorretto, o sotto il mento oppure non coprendo bene la piramide nasale e la bocca. Anche questo aspetto sarà oggetto di controllo e repressione.”

Di seguito tutte le vie della città e delle frazioni interessate dalla nuova ordinanza:

SANTA CROCE

Vietati assembramenti in forma di bivacco e schiamazzi dalle ore 17:00 alle ore 7:00

VIE : Rinzivillo, Caucana, Giardino, Mulinello, Solferino, Alighieri, Lincoln, Alia, Turati, Micca, c/da Fonte Paradiso, Mandarà

PIAZZE: Mercato vecchio, della Solidarietà, della Biblioteca e

Quasimodo (stazione bus);

PUNTA SECCA

VIE: Madonna Portosalvo, Nenni

PIAZZE: De Filippo,

NELLA SPIAGGIA

CAUCANA

Per l’intero tratto del lungomare Anticaglie

NELLA SPIAGGIA

CASUZZE

VIE: C.so Atlantico,

PIAZZE: Favorita

NELLA SPIAGGIA

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Consumo e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione, dal lunedì al sabato dalle 20:30 alle 7:00 e la domenica e festivi dalle 14:00 alle 7:00 .

(Il divieto non opera negli ESERCIZI PUBBLICI e proprie pertinenze esterne autorizzati a somministrazione e consumo).

Il deposito, abbandono e dispersione sul suolo pubblico in tutto il territorio comunale e H24 di contenitori di vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

