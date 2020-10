Massimo Battaglia è il nuovo allenatore della formazione “Juniores” del Modica Calcio. Dopo qualche anno di stop il tecnico che in passato ha vinto il campionato di Prima Categoria con il Frigintini e ha avuto esperienze con Atletico Modica, Moticea e Modicanese si rimette in gioco e lo fa con la squadra della sua città della quale in passato è stato anche un calciatore.

“Sappiamo bene il valore di Massimo e come sa lavorare soprattutto con i giovani – spiega il presidente Michele Zocco – e per questo abbiamo deciso di affidargli la nostra formazione Juniores – Massimo Battaglia è un tecnico che già in passato ha dimostrato di saperci fare e io e tutta siamo convinti che potrà darci una mano per far crescere i giovani della nostra “cantera” da cui nel prossimo futuro potremo attingere per rimpinguare il reparto degli under. La nostra – conclude il presidente dei rossoblù – è stata anche una scelta di cuore che siamo certi Massimo sfrutterà per rilanciarsi sia nello sport, sia nella vita”

“Ringrazio il Modica Calcio per avermi dato questa possibilità -dichiara con entusiasmo Massimo Battaglia – torno ad allenare dopo cinque stagioni di stop per via di lutti familiari e squalifiche varie,ma sono pronto a rimettermi in gioco. Allenerò la formazione “Juniores” rossoblù. Un incarico di una certa importanza perchè avrò il compito di far crescere i giovani e prepararli per il “salto” nel calcio dei grandi. Per questo motivo – conclude il nuovo allenatore dei “Tigrottini” -sto cercando di costruire un gruppo di ragazzi in grado di ben figurare e soprattutto con la voglia di emergere”

