Progetti infrastrutture viarie finanziati al Comune di Modica

Il Comune di Modica è risultato vincitore di un bando nazionale per ottenere il finanziamento di tre importanti opere viarie. Le opere viarie in questione sono l’allargamento e la messa in sicurezza di Via Boccone del Povero, la messa in sicurezza del quartiere attorno via Muzio Scevola compresa la realizzazione della stradina di collegamento tra la via e la Piscina Comunale, l’allargamento e la messa in sicurezza della via Torre Cannata Michelica. L’ammontare complessivo delle opere è di 248.260,00 euro. “Un ottimo risultato – commenta il Sindaco – perché parliamo di tre vie molto trafficate la cui struttura ormai non è adatta alla mole di auto che le attraversano giornalmente. I residenti di queste zone ci avevano richiesto da tempo interventi mirati in questa direzione. Penso all’allargamento della Via Boccone del Povero e della Via Torre Cannata Michelica che spesso sono state teatro di incidenti proprio a causa della larghezza risicata. O ancora alla via Muzio Scevola che rappresenterà un’importante alternativa a Via Sacro Cuore per raggiungere la zona della Piscina Comunale”. “Sto seguendo personalmente l’iter per chiudere prima possibile la registrazione sulla piattaforma accreditata per poter espletare la gara per l’affidamento ai tecnici per la progettazione di queste importanti opere viarie strategiche per la nostra Città” chiosa l’assessore ai Lavori Pubblici, Giorgio Linguanti.

