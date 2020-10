Ragusa. Consegnato il nuovo terreno di rugby di via Forlanini

Alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida e dell’assessore allo sport Eugenia Spata è stato consegnato stamane al Comune di Ragusa dall’impresa aggiudicataria dell’appalto il nuovo terreno di gioco dell’impianto di rugby di via Forlanini

Si tratta del completamento del primo e più importante intervento realizzato dall’ Ati formata da I.CO.SER. s.r.l. quale capogruppo e dalla D.P.V. Montaggi s.a.r.l., nell’impianto comunale il cui appalto prevede anche la copertura della parte centrale della tribuna e la realizzazione della palestra per il riscaldamento dei giocatori.

Alla consegna al Comune del terreno di gioco che potrà essere quanto prima utilizzato per gli allenamenti dalla società Ragusa Rugby, sono stati presenti il presidente dello stesso sodalizio sportivo Erman Dinatale, il direttore dei lavori ing.Vincenzo Tumino e l’ing. Giuseppe Corallo, uno dei tecnici progettisti dell’opera pubblica.

“Siamo veramente soddisfatti della qualità del lavoro svolto dall’impresa – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – che ci consegna oggi un terreno di gioco in erba sintetica che presenta tutte le caratteristiche tecniche necessarie, compreso un moderno impianto di irrorazione dell’acqua utile a mantenere efficiente il manto sintetico, per potere essere utilizzato dal Ragusa Rugby”.

“Ringraziamo il Comune – ha sottolineato il presidente del Ragusa Rugby Erman Dinatale – per essersi impegnato affinché potessimo avere a disposizione un terreno di gioco adatto al gioco del rugby che potrà comunque essere utilizzato anche per le altre attività sportive promosse in città”.

