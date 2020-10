Modica. Domani saranno consegnati lavori Istituto Poidomani

Saranno consegnati domani, giovedì 22 ottobre alle ore 11.00, i lavori di ampliamento e di completamento dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Via Sulsenti a Modica.

L’impresa Giorgio Scifo, esecutrice dell’opera, ha completato i lavori relativi alla costruzione di due plessi scolastici (corpi A e B) una palestra di 250 mq, due Anfiteatri, un campo di calcetto in erba sintetica, un pista per il salto in lungo e una capiente area esterna per attività ginnica corredata da pavimentazione antitrauma.

I lavori di ampliamento sono iniziati nel 2017. L’importo finanziato, di € 2.410.000,00, con i fondi denominati “Cantieri in Comune” del Ministero delle Infrastrutture.

Alla consegna dei lavori sarà presente il Sindaco, Ignazio Abate, con l’amministrazione comunale, l’impresa, il direttore dei lavori, la dirigente scolastica.

Ha dato la sua adesione all’iniziativa l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione e alla formazione professionale, on. Roberto Lagalla.

La consegna dei lavori sarà garantita dai protocolli anticovid 19 con obbligo della mascherina e del distanziamento sociale.

