Di ritorno dalla trasferta di Lucca e sottoposta a un tampone rapido, una delle giocatrici della Passalacqua Spedizioni Ragusa è risultata positiva al Covid. Si tratta di una positività da accertare ma intanto la squadra al completo e tutto lo staff si è posto in auto isolamento, in attesa dell’esito dei tamponi che sono stati effettuati in mattinata. Seguiranno aggiornamenti

