Un piccolo ordigno bellico è stato trovato in Contrada San Silvestro Rassabbia a Modica durante i lavori per la raccolta delle olive in un terreno vicino ad un canale dove defluisce acqua quando ci sono piogge abbondanti. È stato Alessandro Scarso a rinveniamo e a segnalarlo alle autorità che hanno già provveduto a transennare la zona interessata.

