Consegna campo di rugby. Pd Ragusa. Meriti non riconosciuti

In merito alla consegna al Comune di Ragusa del nuovo terreno di gioco dell’impianto di rugby in via Forlanini da parte della ditta che ha eseguito i lavori, il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Giuseppe Calabrese, dichiara:

“Che non si ringrazi ufficialmente chi ha lavorato, a Ragusa e a Palermo, per quel finanziamento, è del tutto inaccettabile, una imperdonabile mancanza di bon ton istituzionale e politico, evidentemente sconosciuto a questi soggetti nuovi della politica. Il Partito Democratico si è impegnato a fondo per questo impianto e per quello di equitazione, senza guardare a chi amministrasse al tempo, per il bene della città e dello sport locale. Per il campo di via Forlanini in particolare io stesso accompagnai l’attuale segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, allora assessore regionale allo Sport, in un sopralluogo dopo il quale si impegnò per il finanziamento dell’opera che l’on. Dipasquale, a Palermo, ha seguito passo dopo passo fino all’erogazione dei fondi.

Da sempre, gli amministratori hanno riconosciuto i meriti dei predecessori e di altri partiti: quando Arezzo inaugurò la circonvallazione di Ragusa Ibla invitò l’ex sindaco Giorgio Chessari dandogli i meriti del lavoro svolto; quando Dipasquale inaugurò via La Pira e via Mons. Rizzo invitò anche le opposizioni, ringraziando chi prima di lui si era speso per queste opere. Evidentemente oggi a Palazzo dell’Aquila si soffre di un complesso di inferiorità e non si intende dare la giusta visibilità all’azione politica evidente di altri. Suona strano anche che non viene riportata nessuna dichiarazione dell’assessore allo sport, ancorché presente alla consegna dei lavori, segnale che conferma le voci di una ristretta élite che vorrebbe tenere in poche mani il governo della città, senza dare spazio e visibilità a nessuno che non è ritenuto perfettamente allineato. A quasi due anni e mezzo dall’elezione di Cassì a sindaco di Ragusa i cittadini attendono l’inaugurazione della prima opera ideata, progettata, finanziata e realizzata da questa Giunta”.

