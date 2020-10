Impatto Covid. Incontro in due sessioni promosso da ANC Ragusa

Bilanci 2020: impatti del Covid-19 sulle responsabilità dei sindaci-revisori. E’ il tema dell’appuntamento di formazione promosso dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa che si svilupperà su due sessioni. Le iniziative si terranno in modalità webinar il 23 ottobre e il 3 novembre. Nel corso della prima giornata, alle 9, l’apertura sarà a cura del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino mentre seguiranno i saluti istituzionali del presidente nazionale Anc, Marco Cuchel, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Ragusa, Maurizio Attinelli. I relatori saranno Ermando Bozza e Paola D’Angelo, esperti professionisti e profondi conoscitori del settore. In particolare, in occasione del primo modulo, il 23 ottobre, dalle 9 alle 14, riflettori puntati su “risk assessment” e “audit scope”. Si parlerà dell’approccio metodologico del Cndcec, della determinazione della significatività preliminare in epoca Covid-19 e della individuazione e valutazione dei rischi di errori significativi a livello di singole asserzioni con un focus sugli impatti del Covid nei bilanci 2020. La seconda sessione, quella del 3 novembre, è in programma dalle 14 alle 19. Occhi puntati sull’“Audit execution” e sul “Going concern”. In primo piano, le tecniche di revisione sulle principali aree di bilancio. Saranno illustrati anche alcuni casi operativi.

