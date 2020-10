Pozzallo. Nel pomeriggio l’Assessore Falcone da Ammatuna

Oggi pomeriggio l’On. Marco Falcone, farà visita al Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Successivamente, alle 16:30 insieme al Sindaco, farà un sopralluogo al porto per salutare il nuovo comandante CF Donato Zito. Tra i temi in discussione l’iter di progettazione di messa in sicurezza del porto e alcune opere di manutenzione dello stesso.

Altro tema sarà quello dell’ammodernamento della S.P. 46 Pozzallo-Ispica, già finanziata, per un importo di 12 milioni di euro il cui iter è già arrivato alla fase conclusiva.

Salva