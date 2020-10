Coronavirus, 162 in isolamento domiciliare a Vittoria

Ancora in aumento i casi di positività al Covid-19 nel Ragusano. A Vittoria, città particolarmente colpita, i casi di cittadini in isolamento domiciliare salgono dai 141 di due giorni fa ai 162 di ieri. Colpisce l’età dei contagiati.

Dei 323 in isolamento domiciliare, 211 hanno meno di 50 anni, e tra questi 107 ne hanno meno di trenta. E’salito anche il numero dei ricoverati. Ieri erano 17 (14 in Malattie Infettive del Covid Hospital Ompa Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 1 all’Umberto I di Siracusa); due in Terapia intensiva (1 all’Ompa e 1 al San Marco di Catania).

