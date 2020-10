Vittoria, controlli al mercato della Polizia Locale

A causa dell’intensificarsi dei contagi da Covid-19 la Commissione straordinaria al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di salute degli operatori e il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio, ha attivato già da questa mattina i controlli al mercato ortofrutticolo. Ciò allo scopo di aumentare i livelli di sicurezza all’interno della struttura mercatale che rappresenta il cuore pulsante dell’economia della città di Vittoria. I controlli con il termometro laser agli ingressi della struttura di contrada Fanello, da parte dei dipendenti della Vittoria Mercati, sono iniziati già alle 5.45 (orario in cui viene aperto l’accesso ai produttori agricoli e ai commissionari). Per tutta la mattinata, tenuto anche conto della maggiore intensità di traffico coincidente con l’inizio della settimana, è stato garantito il regolare accesso alla struttura, seguendo le norme previste dal DPCM, alla luce anche del rapporto di cooperazione instaurato con l’azienda Sanitaria di Ragusa allo scopo di contrastare in maniera efficace la pandemia in atto.

Nel corso del fine settimana la Polizia Municipale, insieme alle altre forze dell’ordine, ha effettuato dei controlli sul rispetto delle norme anti- covid ed ha sanzionato il proprietario di un bar in Piazza Sei Martiri per aver tenuto aperta la sua attività oltre l’orario consentito.

La Commissione straordinaria lancia un appello ai cittadini di Vittoria:

“ l’aumento del numero dei contagi in città ci preoccupa enormemente perché c’è il rischio di conseguenze ben più drammatiche. Per questo motivo noi facciamo appello e confidiamo sull’alto senso di responsabilità dei vittoriesi per il rispetto delle regole e per perseguire comportamenti virtuosi per evitare effetti nefasti sull’intera collettività e sull’economia cittadina”.

Intanto, questa mattina è stata predisposta la sanificazione dell’ufficio Anagrafe di via Bixio che verrà effettuata nelle prossime ore. Per accedere a tutte le sedi ed uffici comunali dipendenti e cittadini vengono sottoposti al controllo della temperatura con termo-laser.

Salva