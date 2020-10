Richiesto all’Asp Ragusa aumento posti letto terapia intensiva

L’aumento dei contagi in Italia non può non destare grande preoccupazione.

La Sicilia è una delle Regioni in cui il diffondersi dell’epidemia da COVID-19 mostra grande rapidità.

In conseguenza di ciò, denunciano i Sindaci di Pozzallo, Scicli e Chiaramonte Gulfi, i posti in terapia intensiva si stanno progressivamente occupando anche nella nostra Regione.

Occorre, quindi, rapidamente attivare i posti di terapia intensiva deputati all’assistenza COVID-19, così come previsto nell’ultima disposizione dell’Assessore Razza dell’11 settembre 2020, con la quale si istituiscono presso l’OMPA di Ragusa 14 posti COVID.

Ad oggi ne sono stati attivati soltanto 5.

Bisogna rassicurare i cittadini e garantire loro, in caso di necessità, un’adeguata e tempestiva assistenza.

E’ noto a tutti che l’attivazione di posti letto di terapia intensiva presuppone tempi adeguati e personale specializzato di difficile reperimento, per questo si chiede al Direttore Generale dell’ASP di Ragusa un incontro per discutere sull’argomento.

