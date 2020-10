Anche quest’anno, in occasione dell’anniversario della dipartita della prof.ssa Lucia Fronte, l’Asd Millennium Ispica ne ha voluto onorare la memoria con una iniziativa significativa. Ha così donato all’Istituto “G. Curcio” di Ispica alcune attrezzature sportive in sua dotazione per incentivare e implementare la disciplina del tiro con l’arco avviata grazie alla disponibilità del Prof. Roberto Monaco e del Dirigente Scolastico, Maurizio Franzó. La donazione ha lo scopo di sostenere le idee della prof.ssa Fronte, docente presso il Curcio, in merito allo sport.

“Formatrice di atleti ed atleta ella stessa – dichiara il presidente della Millennium Rosaria Monaco, – la professoressa Fronte ha sempre vissuto lo sport oltre che come essenziale fonte di benessere fisico, anche come momento pedagogico attraverso il quale infondere valori nei giovani, quali la lealtà, l’amicizia e la solidarietà per farne bagaglio culturale da portare con sé nella quotidianità. Per questo si è pensato di donare l’’attrezzatura sportiva, composta tra l’altro da rete protettiva, archi e frecce, all’Istituto “Curcio” che per anni ha generosamente ospitato l’attività, affinché il tiro con l’arco possa diventare parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto stesso nel ricordo della professoressa Lucia Fronte e nel nome di quei valori sportivi che hanno caratterizzato la sua esistenza”. Il Dirigente Scolastico, Maurizio Franzó ha molto apprezzato il gesto della Millennium che ancora una volta si distingue in iniziative dirette ad incentivare la pratica sportiva nei giovani.

