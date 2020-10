Misure Covid. Modica, blitz forze di Polizia durante matrimonio

Blitz delle forze di polizia in una sala ricevimenti di Modica durante un matrimonio, il primo giorno dell’entrata in vigore del nuovo DPCM anti Covid che fissa in trenta persone il limite dei partecipanti. C’erano 160 invitati. “La sposa è scoppiata in lacrime, lo sposo è andato via senza indossare la giacca. Vorrei sapere come avrebbe fatto nostro Giuseppe Conte se si fosse sposata sua figlia”. Lo dice Orazio Cavallo, proprietario della sala trattenimenti “Chimera”, che si trova sulla Modica Mare, e che durante il ricevimento si è visto presentare carabinieri, polizia e guardia di finanza. “L’altro ieri – ha spiegato l’imprenditore in una intervista a Video Mediterraneo – ha cercato di capire come comportarmi chiamando in Prefettura. Nessuno ha saputo rispondermi. Vorrei capire come avrei dovuto fare a disdire il giorno prima un matrimonio di 160 invitati. Noi da giugno ad oggi abbiamo annullato tanti matrimoni. Tre sono stati disdetti per la prossima settimana, nove fissati per dicembre me li hanno disdetti in queste ore perchè la gente ha paura. Al mio posto cosa avrebbero fatto gli altri. Ho chiesto un compromesso alla Prefettura, una deroga solo per questo matrimonio, nessuno mi ha detto come fare”.

Salva