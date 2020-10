IPhone12, due versioni: Pro e Pro Max.

Il nuovo Iphone 12 sarà dotato di uno schermo da 6,1 pollici , 5,4 la versione mini. Due modelli con versioni Pro e Pro Max con schermi più ampi. I contorni saranno piatti simili all’IPhone5. Quindi Apple ha deciso di abbandonare le forme arrotondate (fa un passo indietro) che hanno contraddistinto ii marchio nel corso degli anni. Cinque i colori disponibili: nero, bianco, rosso, verde e blu. La versione Pro, top di gamma, avrà una più precisa messa a fuoco e sarà dotato di uno scanner in grado di misurare le distanze tra diversi oggetti utilizzando un impulso laser. Gli schermi dei modelli non subiranno crepe in caso di cadute fortuite essendo in vetroceramico. Oltre ad essere più piccolo e più sottile, lo schermo dell’iPhone 12 ospiterà il doppio dei pixel rispetto al suo predecessore. I prezzi: 939 euro il Pro e 839 la versione mini. La CNN riferisce che sarà una scheggia.

