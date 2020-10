Supercoppa Centenario: ad Agrigento esordio della Virtus Ragusa

A poco più di un mese dall’inizio del campionato di serie B, tra incertezze che questo periodo storico trasmette, la Virtus Kleb Ragusa è pronta a scendere in campo in una gara ufficiale. Con la SuperCoppa Centenario inizia il percorso dei ragusani in una competizione nuova e dedicata a tutte e 64 le squadre iscritte al campionato di serie B. Inserita nel girone P, per la squadra di coach Antonio Bocchino è un primo assaggio di campionato contro le colleghe siciliane: Agrigento, Palermo e Torrenova.

Il primo appuntamento, fissato inizialmente per domenica 11 ottobre, è stato spostato per mercoledì 14 alle ore 20.30 al Pala Moncada tra le mura della Fortitudo Agrigento.

Coach Bocchino fa il punto della situazione alla vigilia della gara: «finalmente si torna in campo! Si cominciano a rivivere le sensazioni di partite ufficiali anche se manca ancora un mese dall’esordio in campionato quando affronteremo nella prima giornata la Ju.Vi. Cremona. Il match contro Agrigento sarà per noi un test importante per vedere il nostro livello di preparazione, per capire su cosa dobbiamo migliorare e cosa dobbiamo cambiare. Insomma è un momento fondamentale per fare il punto della situazione e testare quale è la nostra identità di squadra».

