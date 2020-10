Ragusa volta nel bodybuilding e pugilato con Ferrera e Schininà

“Gli atleti ragusani sempre più in evidenza anche nel contesto di quelle discipline che, a torto, sono definite minori. Per questo motivo faccio i miei complimenti a Pietro Ferrera e a Graziella Schininà che hanno raggiunto traguardi importanti nel bodybuilding e nel pugilato e che portano sempre più in alto il nome della città di Ragusa a livello sportivo”. A dirlo è il consigliere comunale delegato Daniele Vitale il quale esprime tutta la propria soddisfazione per i traguardi tagliati dai due atleti. In particolare, Pietro Ferrera si è classificato al primo posto nella categoria Classic physique a Taranto, ottenendo risultati straordinari grazie ai suoi intensi allenamenti che, praticamente, durano da una vita. Schininà, invece, si è laureata campionessa italiana 2020, vincendo quindi la medaglia d’oro, alla finale dei campionati italiani nella categoria Schoolgirl 46 chilogrammi. “La nostra città, ovviamente – continua Vitale – ringrazia questi due atleti per il lustro che hanno dato a Ragusa nel contesto di palcoscenici nazionali. Siamo pronti a celebrare ogni atleta che dimostra sino in fondo il proprio attaccamento ai colori azzurri della nostra città, informando l’ente di palazzo dell’Aquila degli importanti risultati raggiunti. Anche a nome dell’amministrazione comunale, mi complimento con Ferrera e Schininà per i risultati ottenuti e, naturalmente, auspichiamo che possano continuare ad andare sempre più avanti. Ovviamente, sono due ragazzi che possono fungere da esempio per i loro coetanei. Il messaggio che passa è che i sacrifici, l’impegno e la costanza pagano sempre”.

