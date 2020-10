Consigli e dritte utili per scegliere il miglior casinò su Internet

Chi ama il gioco d’azzardo sa bene che, oggi, questo passatempo sta di fatto traslocando sul web. Con la crisi dei casinò fisici e le tecnologie che propendono sempre più spesso per il digitale, attualmente le risorse migliori per dedicarsi al gambling si trovano proprio in rete.

Tuttavia, prima di lanciarsi alla scoperta di queste piattaforme, è importante dedicarsi un po’ alla teoria e solo dopo alla pratica. Insomma, bisogna comprendere quali siano i fattori più importanti prima di scegliere ed iscriversi ad un casinò online che sia, dunque, realmente divertente e variegato, oltre che affidabile e sicuro. Vediamo quindi di approfondire l’argomento.

In primis, è una questione di sicurezza

La prima regola è forse la più semplice di tutte: no ai casinò digitali illegali, sì alle piattaforme autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per capire se un sito rientra nella lista dei casinò legali e sicuri basta soltanto individuare il bollino dell’ADM in home page. Se è presente, significa che quel portale ha passato tutti i controlli e rispettato i rigidi paletti imposti dal già citato ente fiscale italiano. Se invece non c’è il bollino, è meglio evitare qualsiasi azione su quel sito, compresa la semplice iscrizione: nessuno può infatti garantire per la salvaguardia dei dati personali dell’utente, che potrebbero essere raccolti e venduti a soggetti terzi.

Legale non significa per forza divertente

Una sala da gioco digitale legale e con bollino ADM non è detto che sia anche divertente, dato che questa valutazione non rientra ovviamente nei compiti degli organi di controllo.

Per questo scopo esistono dei blog sul web che permettono di fare una prima selezione. Alcuni siti specializzati come AskGamblers permettono di consultare le recensioni dei migliori casinò online, dando così l’opportunità di scoprire in anteprima tutte le loro caratteristiche peculiari. Si fa ad esempio riferimento alla presenza di eventuali bonus, e ad altre informazioni molto preziose, che aiuteranno a prendere una decisione corretta.

Proprio come già si è soliti fare per un ristorante o un qualsiasi negozio online, dunque, consultare le recensioni e le opinioni degli utenti si rivela molto utile anche per il gambling digitale.

Controllare la varietà di giochi presenti

Uno degli aspetti fondamentali da valutare è, quindi, la varietà dei giochi messi a disposizione da un certo casinò digitale. Oramai la maggior parte delle piattaforme include tutti i grandi classici del gioco d’azzardo, come nel caso della roulette, delle slot machines, del poker, del blackjack, del baccarat e via via tutti gli altri.

Bisogna però specificare che alcuni siti preferiscono concentrarsi soltanto su uno di questi aspetti (come le poker rooms digitali), dove ovviamente non si trovano gli altri passatempi. Altre piattaforme, pur avendo software di diverso tipo, sono invece note per la qualità di una nicchia specifica (come le slot machines).

Chiarezza del contratto e customer care service

Questa è un fattore fondamentale per qualsiasi servizio o prodotto acquistato su Internet, e i casinò digitali di certo non fanno eccezione. Prima di iscriversi su uno di questi portali, è bene leggere con attenzione il contratto e l’informativa presente, così da capire esattamente quali sono le condizioni che si accettano firmandolo. Spesso un contratto poco chiaro è volutamente fuorviante, e può diventare un problema per l’utente, oltre che una fonte di rischio. Inoltre, è importante che quel sito metta a disposizione del giocatore un servizio di assistenza al cliente rapido, performante e chiarificatore. In caso di dubbi o di problemi tecnici, questo aspetto diventa rilevante per chiunque.

La convenienza dei bonus e delle facilitazioni

Li abbiamo citati poco sopra, ma meritano un approfondimento. Quando si parla di welcome bonus, ci si riferisce a tutti quei vantaggi concessi ai nuovi iscritti: si tratta dunque di veri e propri regali o incentivi, che hanno il compito di rendere ancora più positivo il primo impatto con le meccaniche di una sala da gioco digitale per i nuovi iscritti.

I bonus possono essere diversi, ma i più frequenti sono i giri gratis alle slot machines o alla roulette, e la possibilità di ottenere un rimborso parziale o totale sulla prima scommessa effettuata. È chiaro che più convenienti sono i bonus, più quel sito di casinò presenta dei vantaggi ulteriori.

Infine, anche la grafica e l’usabilità del sito hanno un loro perché. Un portale facile da navigare e con un menu user friendly, infatti, facilita l’esperienza degli utenti e dunque migliora il tasso di divertimento quando si gioca a qualsiasi software. Al contrario, un portale poco chiaro e confusionario può rovinare questa esperienza, e creare agli utenti non pochi grattacapi, trasformando il divertimento in una fonte di stress.

