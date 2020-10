Chiusura Bugilfezza-Pozzallo. Ammatuna: Troppi disagi viabilità

La chiusura al transito della S.P. 45 Bugilfezza – Pozzallo ha creato non pochi problemi a tutti cittadini pozzallesi che quotidianamente si recano a Modica.

L’ordinanza del Dirigente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha previsto la chiusura dell’importante arteria stradale fino al 26 ottobre p. v..

Il sindaco Roberto Ammatuna, nel ringraziare il Libero Consorzio per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della S.P. 45, ha manifestato tutta la sua preoccupazione per i tempi lunghi sulla chiusura della stessa.

L’ing. Carlo Sinatra ha rassicurato il sindaco che i lavori subiranno un ulteriore accelerazione e che probabilmente la riapertura verrà anticipata già nel corso di questa settimana.

