Veronica Panarello perde podestà genitoriale sull’altro figlio

Veronica Panarello, la giovane madre condannata in via definitiva lo scorso ottobre del 2016 a 30 anni di reclusione per avere ucciso il figlio di 8 anni, Lorys Stival, e occultato il suo cadavere nelle campagne di Santa Croce Camerina il 29 novembre del 2014, ha perso ogni diritto sull’altro figlio rimastole. Lo ha deciso nelle scorse ore il Tribunale dei Minori di Catania. Il figlio minore della Panarello era stato affidato al padre, Davide Stival, e alla nonna paterna. “Veronica Panarello, – si legge – già condannata a trent’anni di carcere per l’omicidio del figlio Lorys, ha ora perso la potestà genitoriale sull’altro figlio più piccolo, che vive con il papà Davide”.

Salva