Calcio. Nuova trasferta per il Marina di Ragusa in Calabria

Seconda trasferta consecutiva per il Marina di Ragusa calcio, stavolta in Calabria contro la Cittanovese, che ha giocato una sola gara in campionato. Marina di Ragusa che arriva a questa sfida contro la squadra allenata da Piero Infantino dopo una settimana difficile a causa della decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la sconfitta al Marina di Ragusa a seguito di una irregolarità di tesseramento di un giocatore rossoblu nella sfida contro il Licata lo scorso 27 settembre in occasione della prima giornata di campionato.

Il commento di Mister Utro: “I miei ragazzi hanno trascorso una buona settimana, lavorando molto su alcune problematiche tattiche venute fuori domenica scorsa a Sant’Agata. Siamo ripartiti dai nostri errori per affrontare la Cittanovese. Siamo una squadra molto giovane (la seconda in Italia per media di età), e per questo non dobbiamo mai perdere la nostra identità.”

“Chiunque incontriamo, ha una caratura sulla carta diversa dalla nostra. Per noi tutte le domeniche sono avversari importanti, tutti. Dobbiamo migliorarci per raggiungere quanto prima la salvezza. E questo dobbiamo farlo partita dopo partita.”

“A Cittanova troveremo una squadra forte in tutti i reparti. E’ normale che si facciano degli errori, ma siamo allo stesso tempo siamo tanto proiettati all’umiltà al sacrificio sportivo. Mi aspetto una gara attenta e concentrata proprio perché la Cittanovese lotterà per un posto tra le prime cinque.”

“Cercheremo al massimo di sfruttare al massimo tutte le nostre caratteristiche partendo dai nostri limiti e difetti. Partendo da lì penso che riusciremo ad affrontare tutti nella giusta maniera. Sono convinto che i miei ragazzi hanno chiaro questo concetto. Ci vuole tempo e pazienza ma alla fine i risultati arriveranno sempre.”

Salva