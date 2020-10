Contagi all’interno della polizia locale. Solidarietà M5S Ragusa

“Esprimiamo la nostra solidarietà al vigile urbano risultato positivo e all’intero corpo della polizia locale che oggi, essendo in attesa dell’esito dei tamponi, non ha potuto espletare al meglio i propri compiti”.

Così il gruppo consiliare M5s Ragusa che invoca atteggiamenti di responsabilità da parte della cittadinanza in una giornata che si annuncia alquanto delicata proprio per la carenza di controlli da parte dei vigili urbani. “Ci affidiamo – chiariscono i consiglieri pentastellati – al senso civico e all’attenzione dei nostri concittadini a cui chiediamo di rispettare le regole, stante questa situazione di vuoto, e di seguire le nuove disposizioni riguardanti l’utilizzo delle mascherine e il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento. Solo così si potrà fare in modo che questo momento critico passi il prima possibile, senza pesanti conseguenze”.

