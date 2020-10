La rinuncia alla cittadinanza americana di Bill Heinecke

Aveva solo 17 anni il 69enne Bill Hienecke, nato negli Stati Uniti, quando si è trasferito con la famiglia in Thailandia. Da minorenne si è dato subito da fare, fondando un’impresa di pulizie. Ma, incredibile ma vero, appena ha toccato terra nel paese del sud-est asiatico ha fatto qualcosa di straordinario: con caparbietà ha rinunciato alla cittadinanza americana. Si è recato all’ambasciata americana di Bangkok e ha consegnato il passaporto nelle mani del funzionario. “Ricordo molto bene quel periodo, quando il mio consulente, sbalordito, mi esortò a tornare sui miei passi. Ricordo che mi disse: non ho mai visto nessuno rinunciare alla cittadinanza americana. Gli risposi che la decisione era irrevocabile e che non volevo aspettare oltre”. Adesso il magnate e considerato tra le persone più ricche della Thailandia con un patrimonio di 2 miliardi di dollari. Hienecke è presidente e CEO del gruppo alberghiero Minor International che ha radici anche fuori la Thailandia.

G.R.

