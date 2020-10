Ragusa. Prenotazioni esaurite per il Mudeco Weekend

A una settimana dall’appuntamento, già tutto esaurito per il Mudeco Weekend di sabato 17 e domenica 18 ottobre.

In pochi giorni, infatti, tutti i turni di visita previsti, disponibili solo su prenotazione in rispetto delle normative anticovid, sono stati riempiti.

Il Mudeco sarà regolarmente visitabile a partire da martedì 20, dalle 9.00 alle 19.00 (fino all’attuazione dell’orario invernale del complesso di Donnafugata). Il ticket d’ingresso avrà un costo di € 5.00, con ingresso ridotto da € 2.50 per visitatori giunti in treno a Donnafugata in possesso della relativa ricevuta di viaggio, minori dai 6 ai 18 anni, anziani over 65, studenti dai 18 ai 26 anni in possesso di libretto universitario.

Sono inoltre previste esenzioni per minori di età inferiore ai 6 anni, persone con disabilità e relativo accompagnatore, guide turistiche, tour operator e studiosi in possesso di idonea attestazione.

Il ticket per visitare l’intero complesso di Donnafugata, comprensivo di ingresso a MuDeCo, Castello e Parco, è di € 11.00, con ridotto a € 5.50. Restano valide le categorie di riduzione e di esenzione.

Stante l’attuale situazione sanitaria, le tariffe per gruppi e scolaresche sono momentaneamente sospese; attualmente sono infatti previsti ingressi di 5 persone al massimo per volta, ogni 10 minuti.

Salva