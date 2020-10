Ragusa. Sorteggiato il nuovo collegio dei revisori dei conti

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, assistito dal segretario generale Alberto D’Arrigo, in seduta pubblica ha proceduto al sorteggio per l’individuazione dei nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti.

Su un elenco di 249 partecipanti al bando sono stati sorteggiati 6 revisori dei conti per cautelarsi da eventuali rinunce. Sono stati sorteggiati e al momento, salvo rinunce o incompatibilità, fanno parte del nuovo collegio dei revisori i seguenti professionisti: Maria Grillo di Siracusa, Alfredo Batticani di Bronte e Francesco Occhipinti di Comiso. Alfredo Batticani in forza degli incarichi ricevuti è stato indicato come presidente del collegio

