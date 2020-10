Droga a Scicli. Arrestato 17enne trovato con la sostanza

Azione di contrasto dei Carabinieri della Tenenza di Scicli nelle vie del centro storico, ove un 17enne, già sottoposto all’attenzione per gli strani movimenti che aveva compiuto nelle ore precedenti, è stato controllato e sottoposto a perquisizione personale. L’attività ha permesso di rinvenire nove dosi di marijuana e 100 Euro in contanti, verosimilmente provento dello spaccio. La successiva perquisizione estesa all’abitazione del giovane ha permesso di rinvenire altri 40 grammi di droga. Già pronta per essere immessa sul mercato, oltre ad un bilancino di precisione. Il giovane è stato arrestato nella flagranza di reato e posto a disposizione del Pubblico Ministero della Procura dei minori per il successivo giudizio. La droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 500 Euro e sarebbe stata sicuramente venduta a giovanissimi sciclitani.

Salva