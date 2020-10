Fondi ex Insicem. Cna a confronto con amministrazione sciclitana

Su richiesta della Cna, nei locali del Centro direzionale della zona artigianale di contrada Zagarone a Scicli, si è svolto un incontro con l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Emilia Arrabito. L’associazione di categoria era rappresentata dal presidente territoriale, Giuseppe Santocono, dal segretario territoriale, Giovanni Brancati, e dal responsabile organizzativo di Scicli, Franco Spadaro. L’incontro era stato voluto dalla Cna in previsione dell’emanazione del bando, da parte dell’amministrazione comunale, sull’utilizzo dei fondi ex Insicem a sostegno delle imprese in difficoltà a causa del Covid-19. “Abbiamo chiesto un incontro all’amministrazione comunale – è spiegato dagli esponenti Cna – per ribadire la posizione della nostra associazione di categoria rispetto alle due misure di utilizzo dei fondi ex Insicem riservate alle piccole e medie imprese. Soprattutto per quanto riguarda il bando sulla capitalizzazione, la quasi totalità delle realtà imprenditoriali che insistono sul nostro territorio rischia di essere tagliata fuori dalla misura perché in questo momento di crisi avrebbero piuttosto bisogno di risorse economiche che diano ristoro immediato e non certo di operazioni di capitalizzazione che ne potrebbero soltanto aumentare i costi di gestione. L’assessore Arrabito si è dimostrata molto disponibile al dialogo e al confronto convenendo sulla necessità di tarare per quanto possibile le linee di interventi a misura delle microimprese che più di altre si stanno trovando in grossa difficoltà. Formuleremo nel giro di pochi giorni delle osservazioni sui contenuti del bando, certi che saranno tenute in debita considerazione, così come auspichiamo che anche l’amministrazione comunale di Scicli possa provare a intercedere nei confronti del Libero consorzio in modo da impinguare la dotazione di fondi messa a disposizione delle imprese”.

