Caso di positività nel Gela Calcio. Rinviata la gara col Modica

Continuano gli allenamenti del Modica Calcio, che dopo la sconfitta subita a Comiso nella gara valida come terza giornata del girone D del campionato di Promozione, si stava preparando al meglio per ospitare al “Vincenzo Barone” il Gela FC.

La formazione gelese, che a causa di un caso di positività al coronavirus di un suo tesserato domenica scorsa non ha giocato la gara casalinga contro il Calcio Avola, domenica prossima non scenderà in campo neanche contro i “Tigrotti” di Orazio Trombatore. Il Comitato Siculo della LND, infatti, ha disposto un’altra settimana di isolamento fiduciario in via del tutto precauzionale per tutti i giocatori della rosa gelese. Gli stessi atleti e lo staff tecnico e dirigenziale hanno già effettuato i tamponi che sono risultati negativi, ma in via del tutto cautelativa la Lega ha deciso una settimana aggiuntiva di isolamento. Dunque, niente allenamenti per i gialloneri di mister Evola, che al termine dell’isolamento fiduciario saranno nuovamente sottoposti a nuovo tampone. La gara del “Vincenzo Barone”, dunque non si disputerà domenica 11 ottobre, ma verosimilmente il 21 visto che mercoledì prossimo i gelesi dovrebbero recuperare la gara con il Calcio Avola.

Il Modica Calcio da parte sua, invece, continuerà a lavorare per tutta la settimana e sabato pomeriggio disputerà un allenamento congiunto con la formazione juniores. I rossoblu, dunque, salvo impresti dovrebbero tornare in campo in campionato il 18 ottobre, quando saranno di scena al “Malaponti” di Aidone ospiti della Don Bosco 2000.

