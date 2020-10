Click day rimandato. Regione Sicilia fallisce

Non sono servite a nulla le rassicurazioni regionali, fatte negli ultimi giorni, sul tanto atteso Click Day, l’opportunità pensata, dalla Regione Sicilia, a sostegno delle micro imprese.

Sicuramente i problemi tecnici sono stati molteplici, vista anche l’affluenza di visitatori sul portale, ragione per cui i server non sono riusciti reggere l’ingente numero di ingressi. L’assegnazione del Bonus Sicilia è rimandata, anche se ha tenuto diverse imprese in un quarto d’ora di limbo. Ma dopo infiniti refresh della pagina, la Regione ha lanciato un messaggio “rassicurante”: “Si comunica che il Click Day previsto a partire dalle ore 09:00 del 05/10/2020 a causa di una problematica tecnica imputabile a TIM Spa è da intendersi rinviato alle ore 09:00 di Giovedì 08/10/2020”. Ergo la Regione fallisce e tutto è rimandato, fortunatamente non a data da destinarsi, nella speranza che i disservizi tecnici vengano risolti con misure congrue a far accedere migliaia di micro imprese.

