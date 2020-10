Nasce RTM Sport, un programma dedicato interamente allo sport

Da tempo mancava una comunicazione interamente rivolta allo sport qui a Modica. Risvegliare la voglia di sport che c’era un tempo, quando Modica faceva della sua parte sportiva un vanto nel quotidiano.

Oggi la Scherma Modica ha ancora grandi potenzialità ed una struttura navigata e di grande talento, la Volley Modica vanta di giocare un campionato maschile di Serie A3 e l’amore per le squadre di calcio è invariato nel tempo ma un po’ dimenticato.

Dalla voglia di riaccendere questa passione è nata l’idea di RTM di tornare a parlare di sport e di dare il giusto risalto e la giusta attenzione ad una pagina della nostra città che stava finendo nel dimenticatoio. La redazione ha trovato in Andrea Frasca una figura che da subito ha sposato il progetto e ha spinto affinché venisse realizzato. Un’ora in cui parlare di sport locali e nazionali di ogni livello e tipologia per assecondare, o risvegliare, la voglia di sport dei nostri ascoltatori.

Oggi questo progetto è realtà e va in onda sulle frequenze radio di RTM (99.100, 102.200, 107.600), grazie alla regia di Luca Basile, tutti i Lunedì e tutti i Venerdì dalle 15:00 alle 16:00, vi invitiamo ad ascoltare il programma anche su www.rtmonair.it e ad interagire con i vari ospiti che si alterneranno nell’arco delle settimane.

