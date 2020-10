Ieri sera riunione del Partito democratico di Scicli

Si sono riuniti nella serata di ieri 30 settembre la segreteria e il coordinamento del Partito Democratico di Scicli.

Il segretario Omar Falla ha relazionato sullo stato dell’accesso agli atti relativi ad alcune pratiche edilizie oggetto di attenzione in c.da Pisciotto, Spinasanta a Playa Grande, sull’azione politica cittadina del partito, e sull’opportunità del circolo di eleggere un presidente.

Ne è seguito un ampio dibattito in cui si sono affrontati, in un clima positivo e propositivo, diversi punti. Con riferimento alla relazione della Commissione regionale Antimafia sullo scioglimento del Comune di Scicli, il Partito Democratico ritiene che è ora necessario proseguire con ogni iniziativa utile – anche per l’accertamento di eventuali responsabilità da parte dei soggetti coinvolti – e che sia in primo luogo onere del consiglio comunale intervenire alla luce della Relazione e farne propri i contenuti con una mozione da approvarsi all’unanimità.

Si è poi fatto il punto sull’attuazione del Prg e sul funzionamento dell’Ufficio Tecnico comunale, sul funzionamento dei servizi cimiteriali, sulle esigenze delle attività artigianali in c.da Zagarone e commerciali nel centro storico, sulla piena attivazione dei servizi scolastici (trasporti, mensa, connessioni telematiche per i plessi scolastici) e sull’iter di approvazione del bilancio comunale, attesa la mancata approvazione del bilancio previsionale 2020 e del rendiconto del 2019, e la nota della Corte dei Conti, la cui discussione è stata chiesta al consiglio comunale dalla minoranza consiliare ed è rimasta senza esito per mancanza del numero legale in consiglio.

