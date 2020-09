Monterosso, continuano celebrazioni in onore di Maria SS.Bambina

La chiesa di San Giovanni Battista, a Monterosso Almo, continua ad ospitare le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina, simulacro che durante tutto l’anno si trova nella chiesa di Sant’Anna. Oggi, dopo la recita del Rosario delle 18,30, la santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, sarà caratterizzata dalla benedizione delle mamme in attesa. Domani, invece, giovedì 1 ottobre, ci sarà la celebrazione della Giornata eucaristica. In particolare, alle 9,30 è in programma la recita delle lodi e l’esposizione eucaristica per tutto il giorno. Alle 19, dopo il Rosario, la santa messa sarà presieduta da don Filippo Bella. Venerdì 2 ottobre, invece, la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta dal sacerdote Graziano Martorana. Sabato 3 ottobre, vigilia della festa, alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Nobile mentre alle 21,30, in piazza Rimembranza, si terrà uno spettacolo musicale a cura dell’Amministrazione comunale. Quella di Maria Santissima Bambina è l’ultima delle feste religiose della stagione estiva per il centro montano. In queste giornate, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, la ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, si sta dando da fare per effettuare un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi interessati dalle celebrazioni. Il parroco, inoltre, ricorda che in chiesa è obbligatorio indossare la mascherina e che è necessario arrivare almeno 15 minuti prima della celebrazione. Il numero massimo di fedeli che è possibile accogliere in chiesa ammonta a 130 persone per ogni celebrazione.

