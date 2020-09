Vittoria. Cisl Fp chiede chiarezza su mancati stipendi a comunali

“Ci sono pericoli davvero reali e concreti legati al mancato pagamento degli stipendi ordinari al personale dipendente? Sono fondate le preoccupazioni sollevate nei giorni scorsi e che tanta eco hanno suscitato, soprattutto, com’è comprensibile, in seno ai comunali? Chiediamo di saperne di più e lo chiediamo alla Commissione straordinaria affinché possa sgombrare il campo dalle incertezze e comunicare se effettivamente l’ente di palazzo Iacono corre il rischio di non assolvere ai propri doveri nei confronti dei dipendenti”. E’ accorato l’appello che il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, rivolge all’indirizzo dell’attuale amministrazione dell’ente locale vittoriese dopo che numerosi iscritti al sindacato hanno chiesto spiegazioni circa la ventilata possibilità, così come è stato rilevato anche sulla stampa riprendendo le dichiarazioni di alcuni esponenti sindacali di altre sigle, che gli emolumenti non saranno pagati in maniera regolare. “Tra l’altro – continua Passanisi – se così fosse, non si capirebbe perché di una comunicazione del genere, la cui importanza è facilmente comprensibile, per le ricadute sociali che si potrebbero determinare, non sia stata fatta partecipe la nostra sigla sindacale. Insomma, è tutta una vicenda che merita di essere posta sotto attenzione nella maniera migliore e, se davvero fosse confermata nella sua gravità, merita di essere posta al centro di ogni dibattito vertenziale da qui ai prossimi giorni. Chiediamo, dunque, che la Commissione straordinaria ci fornisca tutte le delucidazioni del caso su questa intricata vicenda”.

Salva