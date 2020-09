Modica si tinge di rosa per l’AIRC

Il Comune di Modica ha aderito alla Campagna Nastro Rosa 2020 per la prevenzione del tumore al seno. Il primo di ottobre Palazzo S.Domenico sarà illuminato di rosa per sostenere la campagna di sensibilizzazione AIRC rivolta a tutte le donne, un evento riconosciuto in tutto il Mondo e associato alla campagna internazione “Breast Cancer Awareness Month”. “ L’illuminazione di Palazzo S.Domenico – commenta il Sindaco – è un modo per sensibilizzare il pubblico e mostrare sostegno e vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno, la neoplasia più diffusa nel genere femminile, che riguarda una donna su nove nell’arco della vita. Grazie ai costanti progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%, ma c’è ancora molto da fare per raggiungere il pieno obiettivo: curare tutte le donne, accompagnarle nella realizzazione dei loro progetti di vita, come le protagoniste della campagna Nastro Rosa di AIRC. Il Comune di Modica sarà sempre in prima linea quando è necessario puntare sulla sensibilizzazione della gente verso problemi così importanti”.

Salva