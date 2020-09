Modica. La mensa scolastica parte lunedi 5 ottobre

A partire da lunedi 5 ottobre inizierà ufficialmente il servizio di mensa scolastica a Modica. Per usufruire del servizio è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e poi ritirare i blocchetti con i voucher pasto. I buoni si possono ritirare presso l’ufficio scuola di Modica: lunedì mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle 13,00 e martedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. Presso il distaccamento di Frigintini: giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. In vista del primo giorno di mensa sarà possibile utilizzare anche i buoni rimasti dallo scorso anno e usufruire del servizio avendo già presentato la domanda con l’impegno di fornire il buono in un secondo momento. “Recependo le richieste dei genitori e dei dirigenti scolastici rispetto alla mensa scolastica e in particolare per superare le criticità che sono emerse nello scorso anno scolastico (il primo a tempo pieno negli Istituti Compresivi) si è deciso di separare la preparazione dei pasti in due cucine diverse. Quindi la ditta che gestirà la mensa quest’anno dovrà mettere a disposizione un’ulteriore cucina. Così si avranno i pasti cucinati a ridosso della consegna e sarà possibile diversificare i menù in base all’età dei bambini”.

