ENEL, importante investimento in Sicilia….di Giannino Ruzza

Grandi novità e opportunità per l’Isola dopo che Enel ha annunciato che l’ex centrale termoelettrica di Augusta diventerà entro il 2021 un importante e strategico Centro di Ricerca a valenza internazionale. Si tratta di un’intesa siglata tra Enel, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Parco Scientifico-Tecnologico della Sicilia. In aree da tempo dismesse nascerà un centro di ricerca e sostenibilità, rivolto alla riduzione degli impatti ambientali. La struttura, verrà completata nel 2021, – fa sapere Enel in una nota – e messa a disposizione dei ricercatori dell’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” del CNR e Parco Scientifico, con l’obiettivo di rafforzare la ricerca scientifica italiana e di creare un polo di riferimento a livello internazionale. Un vero e proprio centro di eccellenza nel Mediterraneo grazie a dotazioni di strutture e tecnologie all’avanguardia. Studi che riguarderanno l’integrazione tra coltivazioni e attività di produzione di energia, come ad esempio avviene nelle applicazioni agrivoltaiche, e il riutilizzo delle piante impiegate nei processi di tecnologia di bonifica naturale. “Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, contribuirà grazie alle esperienze e conoscenze acquisite in quasi trent’anni di attività, – commenta Giuseppe Scuderi presidente di PSTS – con l’obiettivo di creare nuove opportunità al territorio più industrializzato della Regione con attenzione alla tutela della salute e dell’ambiente”. Gli fa eco Carlo Tamburi, direttore di Enel Italia. “Sostenibilità ed economia circolare – ha detto – genererà valore in una centrale termoelettrica inutilizzata, confermando che la transizione energetica in atto rappresenta una grande opportunità per il Paese e per il territorio siciliano”. Oltre ai laboratori dove condurre la sperimentazione, il Centro di Ricerca di Augusta sarà dotato di uffici, una sala conferenze e di tutti gli elementi necessari per renderlo un polo autonomo. Dal punto di vista energetico, il Centro beneficerà di un’ampia copertura di pannelli fotovoltaici, di un sistema a pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e di un sistema a pompa di calore necessaria a rinfrescare e riscaldare l’edificio. In considerazione del valore architettonico dell’impianto il processo di riconversione è stato portato avanti salvaguardando il patrimonio storico-industriale e gli edifici, con possibilità, attualmente allo studio, di ulteriori valorizzazioni in prospettiva archeologia e industriale.

Salva