Ragusa. “Campagna Nastro Rosa”. Giovedi Comune illuminato di rosa

Giovedì 1° ottobre si svolgerà in tutta Italia la “Campagna Nastro Rosa” che viene promossa con il sostegno dell’ANCI, dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e dall’AIRC per manifestare vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostengo alla ricerca oncologica.

Il sindaco Peppe Cassì infatti, accogliendo la richiesta delle associazioni promotrici di tale Campagna che hanno chiesto per l’occasione di illuminare di rosa la sede del Comune, ha disposto che nella serata del 1° Ottobre il prospetto del Palazzo di Città sia illuminato del colore simbolo di tutte le donne.

