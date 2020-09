Scicli. Tesi lauree discusse telematicamente a Palazzo Spadaro

La giunta Giannone ha deliberato nei giorni scorsi la concessione a titolo gratuito del salone di palazzo Spadaro per la discussione in modalità telematica della tesi per i laureandi residenti nel Comune di Scicli.

Ciò al fine di venire incontro all’esigenza degli studenti universitari che a causa dell’emergenza Covid non posso partecipare alle sedute di laurea in presenza.

Alla seduta di laurea potranno partecipare un massimo di 15 persone, fra parenti e amici.

La richiesta della sede dovrà essere fatta con un congruo anticipo all’ufficio scuola del Comune di Scicli.

Salva