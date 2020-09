Nuova rotta. Albastar arriva all’Aeroporto di Comiso

Albastar annuncia una nuova rotta operativa da dicembre 2020 a marzo 2021, che collegherà Comiso con l’Aeroporto di Cuneo.

Il collegamento, unico diretto verso il Piemonte, sarà bisettimanale, ogni giovedì (Cuneo-Comiso alle 11.25, Comiso-Cuneo alle 14) e domenica (Cuneo-Comiso alle 10.25, Comiso-Cuneo alle 13). I voli sono già prenotabili.

Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è una compagnia aerea privata spagnola in possesso dei più elevati standard operativi e di sicurezza. Con stabile organizzazione in Italia dal 2014, il vettore è stato fondato nel 2009 da imprenditori italiani e nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tour operator, broker, associazioni sportive e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, on-demand e per traffico religioso. Albastar opera con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica, che rispettano i più severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da EASA.

Giancarlo Celani, Chief Commercial Officer & Deputy C.E.O commenta: “Accogliamo con grande entusiasmo e ottimismo l’opportunità di operare una nuova rotta, che potenzia la presenza di Albastar in Sicilia. Ringraziamo il management degli aeroporti di Comiso e Cuneo per aver scelto Albastar e siamo certi che il prodotto offerto troverà il pieno consenso della clientela, con l’obiettivo di consolidare le rotte nella stagione estiva”.

“Da anni lavoravamo alla possibilità di questo collegamento verso la Sicilia orientale e siamo entusiasti di veder partire questa rotta strategica innanzitutto sotto il profilo turistico”, commenta il direttore generale dell’aeroporto di Cuneo Anna Milanese: “Ringraziamo Albastar e tutto il management dell’aeroporto di Comiso per aver lavorato così bene insieme a questo obiettivo”.

“In un momento di generale e intensa riprogrammazione della stagione autunnale e invernale, siamo soddisfatti dell’accordo concluso con Albastar”, commentano il presidente e l’amministratore delegato della Società di Gestione dell’Aeroporto di Comiso Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo: “E lo siamo per molteplici ragioni. Innanzitutto perché continuiamo a registrare un rinnovato interesse dei vettori europei nei confronti dell’aeroporto di Comiso, nonostante la ben nota e gravissima crisi che l’intero settore aeroportuale sta attraversando e nella quale stiamo facendo il massimo sforzo per individuare nuove strategie di rilancio per il futuro. Poi perché quella verso Cuneo è una rotta strategica, che potrà collegare il sud est siciliano a tutto il Piemonte, alla Liguria e agevolmente anche alla Costa Azzurra, con uno scambio potenziale di flussi legati al business e al mercato turistico, che ci auguriamo sia sostenuto dall’interesse del territorio”.

