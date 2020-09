Soddisfacenti norme anticovid per l’82% dei ristoratori iblei

I ristoranti della provincia di Ragusa sono sostanzialmente luoghi sicuri. A confermarlo i loro stessi clienti. E’ quanto emerge da una recente indagine condotta da Format Research secondo cui per ben l’82% degli intervistati nell’area iblea l’osservanza delle norme di sicurezza sanitaria da parte dei ristoratori è stata “molto o abbastanza” soddisfacente.

Esercenti virtuosi, dunque, in materia di norme anti-Covid. “La tutela della sicurezza – dice il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – è inoltre ai primissimi posti tra le motivazioni che inducono i consumatori a scegliere un posto piuttosto che un altro”. L’aspetto più importante da valutare per il 47,4% dei consumatori è l’attenzione alle norme igieniche, a seguire ci sono il distanziamento dei tavoli (per il 35,2%), la dotazione di tavoli all’aperto (per il 34%) e l’attenzione al numero di persone all’interno del locale (per il 20%). Ulteriore conferma arriva dall’analisi delle principali motivazioni che inducono a non mangiare fuori. A farla da padrone la paura del contagio per il 66,5% e la scarsa godibilità dell’esperienza dovuta alle rigide regole (per il 41,5%). Una larga parte degli intervistati, il 35%, non mangia più fuori a causa dello smart working. “Bar e ristoranti – continua Manenti – sono luoghi sicuri in provincia di Ragusa sia per i clienti che per i lavoratori. Anche gli ultimi dati diffusi dall’Inail sui contagi da Covid-19 nei luoghi di lavoro, letti nel modo giusto, ne danno conferma. Al netto di un leggero e fisiologico aumento dell’incidenza dei casi nel settore del turismo dovuto ad effetti stagionali, le attività di ristorazione restano tra i luoghi più sicuri. La Fipe, inoltre, sta sostenendo con convinzione la campagna a favore dell’utilizzo dell’app Immuni, che si ritiene possa essere uno strumento efficace per contrastare la diffusione del contagio. A questo proposito la Fipe ha invitato tutti i propri associati a esporre nei propri locali il Qr code dell’app per consentire ai loro clienti di scaricarla’”.

